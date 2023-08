Calendario scolastico 2023-2024 | quando si inizia regione per regione | ponti e festività

(Di giovedì 24 agosto 2023) Ilè un argomento di grande rilevanza per studenti, insegnanti e famiglie di tutta Italia. L’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito ha stabilito le linee guida fondamentali, ma è nelle delibere delle singole regioni che si concretizzano le date del primo e dell’ultimo giorno di scuola, nonché le pause festive e vacanze lunghe. Questo significa che le famiglie di ogni angolo del paese, ora che ricomincia la scuola, dovranno fare i conti con una pianificazione che può variare notevolmente da unaall’altra. Oltre alle date scolastiche, vale la pena dare uno sguardo allenazionali che scandiscono l’anno, momenti di chiusura in cui tutte le scuole sono ferme per celebrare importanti ricorrenze. Ecco quindi in ...

... del plesso'Le Fontanelle'. Di seguito ilcompleto:"Durante il prossimo annoforse inseriranno nel programma didattico l'insegnamento del ... Infine c'è un'utile areacon tutti gli appuntamenti green globali più importanti nel ...... l'iniziativa per lo scambio tra famiglie di materialee libri di testo per le scuole ... Questo ildegli appuntamenti con 'Scambiamoci i Libri': Ic Petrassi, Via della Maratona 23, ...

Tutti i ponti del calendario scolastico 2023-2024, fino a cinque giorni nella settimana fra il 25 aprile e il ilmessaggero.it

Sta per iniziare il nuovo anno scolastico che si preannuncia ricco di superponti. La Festa di Ognissanti del primo novembre cade in mezzo alla settimana, di mercoledì. Qualora le scuole decidessero di ...Ancora pochissime settimane e gli studenti del Varesotto torneranno a vivere gli istituti della provincia. Termine delle lezioni l’8 giugno 2024, ponti in occasione delle festività di Tutti i Santi e ...