Calendario Mondiali atletica 2023 oggi | orari 24 agosto | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di giovedì 24 agosto 2023)giovedì 24va in scena la sesta giornata aidileggera. A Budapest (Ungheria) prosegue la rassegna iridata e ben 12 azzurri saranno in. Grande attesa per Massimo Stano, che sarà chiamato a difendere il titolo iridato nella 35 km di marcia (specialità non olimpica). Il pugliese deve riscattare l’opaca prestazione offerta nella 20 km di sabato mattina, distanza di cui è Campione Olimpico. In strada ci saranno anche Andrea Agrusti, Matteo Giupponi, Riccardo Orsoni, mentre nellafemminile vedremo all’opera Federica Curiazzi, Nicole Colombi, Sara Vitiello. Da non perdere la finale del lancio del martello, dove Sara Fantini potrebbe essere una grande outsider. Ayomide Folorunso cercherà di fare il massimo nella finale dei 400 ...