Caldo Italia | domani salgono a 19 le città da bollino rosso

(Di giovedì 24 agosto 2023) (Adnkronos) – La morsa delnon molla l'saliranno da 17 a 19 leda. La situazione però migliora sabato, quando scendono a 16 i capoluoghi con il livello massimo d'allerta per i rischi sulla salute. Questo il quadro che emerge dal bollettino aggiornato del ministero della Salute. Nel dettaglio, oggi sono rosse Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. A queste si aggiungono venerdì, il giorno più, Bari e Campobasso. Sabato arriva un po' di tregua, con 'solo' 16afose: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Perugia, Rieti, Roma, Trieste, Venezia, ...

Caldo rovente su tutta Italia, ma avrà i giorni contati AGI - Agenzia Italia

Un'estate dal clima e dal meteo incerto. Il caldo sahariano sta per cedere il passo al ciclone nord europeo. Ultimi giorni di sole forte, con temperature che sfioreranno i 40°C e che ...Il grande caldo degli ultimi giorni sta portando tanti problemi alle persone, ma non solo, i calciatori che lavorano in allenamento ...