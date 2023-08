Calciomercato Napoli | mega offerta per un top | addio imminente? Paura per i tifosi

(Di giovedì 24 agosto 2023), ultimi giorni roventi per gli azzurri: arriva unaper un top, possibile. Ilcontinua a monitorare il mercato in entrata e in uscita, con diversi profili destinati a lasciare il Vesuvio e altri a far parte del nuovo progetto tecnico. In questo senso, gli occhi sono tutti per alcuni Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Si va verso l' ultima settimana di, e come sempre succede, le trattative si intensificano e accelerano. Il mercato è ben ..., per Veiga si può ancora fare . Lazio, ecco Sepe: idea ...... che vale un'ipoteca sulla qualificazione alla fase a gironi (sorteggio il prossimo 31 agosto, con, Inter, Milan e Lazio coinvolti). Dopo il gol del vantaggio norvegese firmato da Ellingsen ed ...Manca una settimana alla fine dele i club hanno fretta di chiudere gli affari avviati nelle scorse settimane. Scattano così gli ultimatum: quello delal Celta Vigo per Gabri Veiga , affare in stallo. La Roma ...

Calciomercato Napoli, ultimi giorni roventi per gli azzurri: arriva una mega offerta per un top, possibile addio. Il Napoli continua a monitorare il mercato in entrata e in uscita, con diversi profili ...Pare che non ci siano assolutamente più dubbi in merito alla sua posizione: poco prima del gong lascerà gli azzurri ...