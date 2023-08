Calciomercato Napoli | Gabri Veiga non arriva | ultime news

(Di giovedì 24 agosto 2023) Il centrocampista del Celta andrà in Arabia Saudita Beffa per ilverso l’Arabia Saudita. Il 21enne centrocampista spagnolo del Celta Vigo è destinato all’Al Ahli, secondo lenotizie di. Ilha inseguito il giocatore per settimane e nei giorni scorsi sembrava aver chiuso la trattativa sulla base di 30 milioni a cui si sarebbero aggiunti 6 milioni di bonus. Mentre si attendeva l’annuncio ufficiale della fumata bianca, l’affare è entrato in una fase di stallo. Ilnon ha chiuso e l’Al Ahli, club della ricchissima Saudi Pro League che ha risorse illimitate, si è inserito: proposta al Celta Vigo, che ha detto sì, offerta al giocatore che si è rapidamente convinto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

È una spilla che ilpuò orgogliosamente appuntarsi al petto, in attesa di vedere se accanto ... Così come a dipendere dalla società è una sessione diche (al 24 di agosto si può ...Beffa per il, Gabri Veiga verso l'Arabia Saudita. Il 21enne centrocampista spagnolo del Celta Vigo è destinato all'Al Ahli, secondo le ultime notizie di. Ilha inseguito il giocatore per settimane e nei giorni scorsi sembrava aver chiuso la trattativa sulla base di 30 milioni a cui si sarebbero aggiunti 6 milioni di bonus. Mentre ...Gabri Veiga © LaPresse -.itCi sono infatti conferme sul blitz da parte dell'Al Ahli, ... Sta per sfumare così l'obiettivo più caldo del mercato delcampione d'Italia.

I social del Napoli, ma non solo, anche quelli degli esperti di mercato ... I commenti provocatori non mancano: “Veiga arriva nel calcio che conta” o “Voi proseguite con Zielinski, noi ci assicuriamo ...Il Napoli da tempo aveva in mano il giocatore ... Il noto giornalista, Riccardo Cucchi ha scritto su Twitter: “Il calcio morirà di denaro. #Veiga #Mancini #ArabiaSaudita”. Il riferimento è alla scelta ...