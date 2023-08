Calciomercato Napoli | Gabri Veiga non arriva | ultime news

(Di giovedì 24 agosto 2023) (Adnkronos) – Beffa per ilverso l'Arabia Saudita. Il 21enne centrocampista spagnolo del Celta Vigo è destinato all'Al Ahli, secondo lenotizie di. Ilha inseguito il giocatore per settimane e nei giorni scorsi sembrava aver chiuso la trattativa sulla base di 30 milioni a cui si sarebbero aggiunti 6 milioni di bonus. Mentre si attendeva l'annuncio ufficiale della fumata bianca, l'affare è entrato in una fase di stallo. Ilnon ha chiuso e l'Al Ahli, club della ricchissima Saudi Pro League che ha risorse illimitate, si è inserito: proposta al Celta Vigo, che ha detto sì, offerta al giocatore che si è rapidamente convinto. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate ...

Gabri Veiga-Napoli, gli azzurri hanno riformulato offerta all'entourage: si attende una risposta in giornata | ESCLUSIVA CalcioNapoli24

