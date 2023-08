Calciomercato Milan – Lukaku in rossonero? In sede dicono che …

Come riportato da Tuttosport fra i tanti nomi usciti c'è anche quello dell'ex - Inter e principale obiettivo di Juve e roma, Romelu Lukaku , ma da Casacontinuano ad arrivare smentite sul ......è arrivata ad una settimana dalla fine delcon una casella dell'attacco ancora da riempire. Azmoun negli anni scorsi è stato accostato ad altre squadre italiane, comprese Juve e: ...Iraniano classe 1995, Azmoun è di proprietà del Bayer Leverkusen ed è molto vicino alla Roma che ha superato la concorrenza del. Per la punta l'anno scorso in Bundesliga (suo secondo anno) ...

Marchetti: “Il Milan in questo momento vorrebbe fare solo operazioni in prestito. Se poi ci sono le... Milan News

Calciomercato Torino / Proseguono i contatti con l'Atalanta per Miranchuk che, intanto, rimane fuori rosa a Bergamo ...Luis Muriel o Lorenzo Colombo Il Monza sfoglia la margherita e aspetta il suo nuovo numero 9. “Muriel è più no che si” le ...