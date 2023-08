Calciomercato Inter | Correa e Sanchez | ultime notizie

(Di giovedì 24 agosto 2023) I nerazzurri cambiano l'attacco Joaquinva via, Alexisarriva L’cambia l’attacco, secondo lenews deldi oggi.e Olympique Marsiglia hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento in Francia del “Tucu”. Contestualmente l’riabbraccerà lo svincolato Alexische nell’ultima stagione ha giocato proprio nell’OM. L’Olympique Marsiglia, dopo aver mosso i primi passi con l’agente dell’argentino, ha raggiunto l’accordo anche con l’. Operazione, riporta Sky Sport, chiusa in prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto a 13 milioni; operazione che può trasformarsi in prestito oneroso a 2 milioni, 10 di obbligo di riscatto e 1 di bonus nel caso in cui ...

mentre la Juventus è ferma alla stessa rosa dello scorso anno e sta cercando soltanto di sfoltire la rosa, mentre l'ha messo a segno un bel colpo con Pavard. Per il resto è semplice giro di ...

Alla fine il Napoli è stato beffato . Il centrocampista del Celta Vigo , Gabri Veiga , da tempo nel mirino del club azzurro, andrà a giocare nel campionato arabo con l' Al Ahli . Molto attiva l', che cede al Marsiglia Joaquin Correa e incassa nel frattempo il ritorno del cileno Alexis Sanchez , nell'ultima stagione proprio all'OM.

La Roma non ha un’alternativa a Belotti, Lukaku ha lasciato l’Inter ma non è andato alla Juve. La Dea, invece, ha preso Scamacca (e De Ketelaere) E se il vero colpo di mercato in attacco di tutta l’es ...Blog Calciomercato.com: Salah, il CT Mancini e il giovane Veiga (che beffa la Lazio), questi sono soltanto gli ultimi tre nomi con una trattativa in dirittura d’arrivo per ...