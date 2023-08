Calciomercato | gli affari del giorno | Azmoun alla Roma | Pavard in bilico

(Di giovedì 24 agosto 2023) Rivivi con noi le trattative e le ufficialità didelle squadre di Serie A e non solo di giovedì 24 agosto. Ecco tutte le ultime notizie. Siamo entranti ormai nell’ultima settimana di questoestivo. Le trattative sono pronte ad entrare del vivo per arrivare ad una conclusione in poco tempo. Le trattative in diretta del 24 agosto – Notizie.comL'articolo proviene da Notizie.com.

Già, ma per andare dove Il suo nome è stato accostato a più riprese a Juventus, Milan e Roma: ecco quali sonoscenari al momento . Lukaku, la situazione e l'intreccio con la vicenda Balogun . ...... o al massimo alla ripresa del campionato dopo la sosta perimpegni delle nazionali. I cavalli,... FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanentiCome cambia la Roma con Azmoun Con ...... in extremis potrebbe quindi arrivare la disponibilità a un prestito semplice o con diritto di riscatto in grado di sparigliareequilibri bianconeri che bloccano l'affondo. Sempre che a Stamford ...

Calciomercato – Gli acquisti di Milan e Inter nell’estate 2023 | VIDEO Pianeta Milan

Gli ultimi giorni di mercato riservano sempre qualche sorpresa e anche nella Capitale le novità non mancano. L’allenatore José Mourinho avrà presto il suo attaccante, che si prepara ad entrare a far p ...Nuovi aggiornamenti in merito al futuro dell'Inter: ci sono voci riguardo la cessione del club. La famiglia Zhang questa volta può accettare l'offerta, ecco tutti i dettagli.