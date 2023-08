Calciomercato Fiorentina | non si molla la stella del domani | la trattativa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 24 agosto 2023) Un avvio davvero straordinario in Serie A per la Viola che, dopo aver centrato due finali di coppa nella scorsa stagione senza portare a casa nessun trofeo, si è presentata ai nastri di partenza della massima serie annientando l’entusiasmo del Genoa, neopromosso, che giocava la prima in casa. Un 1-4 finale che ha messo in mostra il bel gioco dei toscani e la costante crescita del gruppo guidato dalla panchina da Vincenzo Italiano. Una squadra che potrebbe avvalersi di una nuova iniezione di talento: ildellanonla pista che potrebbe portare all’acquisto di Tommaso Baldanzi, giovane trequartista dell’Empoli che tanto bene sta facendo in provincia e con le selezioni minori della Nazionale italiana di calcio., Baldanzi resta un obiettivo davvero ...