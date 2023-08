Calcio | Thauvin denuncia il Tigres per presunti stipendi non pagati | chiesti 13 milioni di dollari

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 agosto 2023) Non si può dire che si siano lasciati bene Floriane il. Approdato in Messico nell’estate del 2021, l’attaccante francese ha salutato dopo un anno e mezzo con un modesto bottino di 8 gol in 38 partite. Tra le due parti è tuttavia in corso un contenzioso per via del mancato pagamento degli. Come riporta ABC Noticias,ha sportoal CAS, vale a dire il tribunale arbitrale sportivo, sostenendo di aver ricevuto solamente tre mesi dio su 27 (contratto fino al 2026). In totale, la cifra che pretende il francese ammonta a 13di, ma ovviamente il club messicano non è disposto a sborsarla. Il motivo? Una presunta clausola che prevedeva il pagamento di solamente 3 mesi dio ...