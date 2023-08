Calcio | Spagna Fifa apre procedimento disciplinare contro Rubiales

(Di giovedì 24 agosto 2023) La vicenda riguarda il bacio alla giocatrice Hermoso ai Mondiali ROMA - La Commissionedellaha aperto unnei confronti di Luis, presidente della Federspagnola, in merito ai fatti accaduti durante la finale dei Mondiali femminili, domenica

Spagna, bufera su Rubiales dopo il bacio alla calciatrice: chieste le sue dimissioni Sky Tg24

