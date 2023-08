Calcio | Roma; stop per Renato Sanches | da valutare per Verona

... è una loro decisione, le dinamiche nelsono veloci e cambiano rapidamente. Quando qualcosa ... Nessuna trattativa in corso, invece, tra Lukaku e la. I giallorossi sono moto vicini a Sardar ...Mentre José Mourinho aspetta di abbracciare l'attaccante richiesto - è in arrivo l'iraniano Azmoun dal Bayer Leverkusen - , laprosegue il suo avvicinamento all'anticipo di sabato sera al Bentegodi contro l'Hellas. Le notizie che arrivano dal campo, però, non fanno stare tranquillo lo Special One, perché a metà della ......Generale Campionati Europei di Atletica Leggera2024, Ludovica Mantovani, Presidente Fondazione Torneo Ravano Coppa Paolo Mantovani e Luca Martines, Managing Director Corporate, Parma...

FORMELLO - Tra i nuovi acquisti di casa Lazio c'è anche Gustav Isaksen. Il danese classe 2001, dopo aver fatto male ai biancocelesti con la maglia del Midtjylland nel doppio ...'Voglio Paul in squadra solo se è davvero Paul' ROMA (ITALPRESS)- 'Pogba viene da un'annata complicata, le sue condizioni fisiche ...