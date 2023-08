Calcio | Pochettino | ' Lukaku? Tutto può succedere e non dipende da me | decide la società'

(Di giovedì 24 agosto 2023) Londra, 24 ago. - (Adnkronos) - "La situazione non è cambiata.può, io ho solo accettato una situazione che già c'era quando sono arrivato e non sono riuscito a cambiare nulla. Se latroverà una soluzione, me la comunicherà e ne prenderò atto". Così l'allenatore del Chelsea Mauricioin merito alla situazione di Romelu, fuori dal progetto tecnico dei 'Blues' ma che ancora non ha trovato un'altra squadra.

... sempre che la Juve non acceleri e la preceda o che il Chelsea, che non vuole Vlahovic, non decida di fare retromarcia e tenerlo per sé, visto come si sta comportando la squadra di, un ...Più giorni passano, più l'enigma legato al futuro di Romelu Lukaku si fa complicato. Nessuna offerta sarebbe arrivata al Chelsea che vuole in tutti i modi liberarsi della punta belga.ha parlato chiaro di non puntare su di lui ed anche il Tottenham sembra essersi arenato. Così la permanenza in Blues è diventata pesante con Lukaku che al momento si sta allenando con l' ...Spesso nelsi fa abuso di questo termine, intendiamo rivoluzione , ma in questo caso non è ... basta guardare l'undici titolare mandato in campo danella seconda partita della Premier ...

Così l’allenatore del Chelsea Mauricio Pochettino in merito alla situazione di Romelu Lukaku, fuori dal progetto tecnico dei ‘Blues’ ma che ancora non ha trovato un’altra squadra."No, non ho parlato con lui - racconta Pochettino nella piccola sala stampa del centro sportivo di Cobham, dove il belga sta lavorando con l’Under 21 -. Nel calcio tutto può succedere, ma al momento ...