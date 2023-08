Calcio | mercato Roma | Azmoun a un passo | chiusura vicina con il Bayer Leverkusen

(Di giovedì 24 agosto 2023), 24 ago. - (Adnkronos) - Un nome a sorpresa per l'attacco della. I giallorossi sono ad undal chiudere la trattativa con ilper il 28enne attaccante iraniano Sardar. Operazione che ha avuto l'accelerata decisiva nella notte grazie a un blitz di Tiago Pinto, pronto a regalare così a José Mourinho un suo vecchio pallino. Lo Special One ha sempre apprezzato le qualità di, con lache anche in passato ha trattato, senza successo, il giocatore.

Qui non troverai solo gli sport più popolari come, pallavolo, basket o pugilato, ma anche ... uno dei sistemi di sicurezza più all'avanguardia e innovativi sul, che permette di ...Quest'anno Lukaku era perfetto per l'Inter per rientrare, per giocare titolare e l'Inter avrebbe fatto undiverso con le punte". window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){googletag.Milinkovic - Savic ha lasciato ilche conta' 13:10 24 Agosto Galliani: "Non so se la Juve lascia partire Miretti"Adriano Galliani, parlando deldel Monza, ha commentato anche la ...

Calciomercato Lazio, Sepe in arrivo: fissate le visite mediche per il portiere della Salernitana Sembra essere praticamente chiusa la trattativa... Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino ...Roma, 24 ago. – (Adnkronos) – Un nome a sorpresa per l’attacco della Roma. I giallorossi sono ad un passo dal chiudere la trattativa con il Bayer Leverkusen per il 28enne attaccante iraniano Sardar Az ...