Calcio | Lazio; Isaksen | ' Vogliamo superare gironi Champions'

(Di giovedì 24 agosto 2023) "Arrivare alla? E' un sogno che si avvera, peccato solo per la sconfitta col Lecce all'esordio. Non vedo l'ora di giocare più partite possibili in campionato e in coppa.passare il ...

Non è bastata la video - call di martedì a tarda sera tra lae i manager di Lloris. Il francese, che non era convinto di fare il secondo, sperava di confrontarsi con Mau per ascoltare le sue ...ROMA - Laha scelto Matteo Guendouzi come ultimo rinforzo per il centrocampo. Servono muscoli, ma pure qualità. Il francese in uscita dal Marsiglia è il classico giocatore moderno. Ed è pronto a cambiare ...Nelle loro parole tanta voglia di fare bene, di impressionare, di diventare assoluti protagonisti di unain rampa di ...

Pellegrini: 'Alla Lazio sono tornato a casa' Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - 'Arrivare alla Lazio E' un sogno che si avvera, peccato solo per la sconfitta col Lecce all'esordio. Non vedo l'ora ...Dopo che l’udienza del Tar del Lazio sul Siena calcio è stata anticipata al 4 settembre, la nuova società di Simone Giacomini, ha scelto la via del silenzio in attesa del giudizio finale. Nel ...