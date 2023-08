Ennesima cessione illustre per ileuropeo in questa sessione estiva di calciomercato dominata dall'Arabia Saudita. Secondo ...l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Aymeric......per primo L'Arabia Saudita si abbatte come un ciclone suleuropeo. Dopo aver comprato il Newcastle, il fondo PIF ha portato Cristiano Ronaldo, Brozovic, Mané, Fofana, Telles e oraall'...Il City ha trovato l'intesa per il passaggio del difensore centrale, ormai esubero di Guardiola. Tutti i dettagli dell'operazione. Ilinternazionale è nuovamente sotto i riflettori con una notizia che potrebbe rivoluzionare il mercato dei trasferimenti.

Calcio: Laporte lascia il Manchester City e va all'Al-Nassr Il Tirreno

Il centrale spagnolo lascia i Citizens dopo cinque anni e mezzo MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Aymeric Laporte lascia il Manchester City e ...Roma, 24 ago. – (Adnkronos) – Un altro big vola in Arabia Saudita. L’Al-Nassr ha infatti tesserato Aymeric Laporte: il difensore spagnolo, classe 1994, lascia il Manchester City a titolo definitivo e ...