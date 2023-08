Calcio | Francia Deschamps ' Pogba anno complicato | Mbappè è carico'

"Voglio Paul in squadra solo se è davvero Paul" ROMA - "Pogba viene da un'annata complicata, le sue condizioni fisiche restano indecifrabili". Lo ha detto il ct della, Didier Deschamps, che tra i vari temi legati alla nazionale ha parlato a "L'Equipe" delle condizioni di Pogba e delle aspettative relative al recupero fisico del giocatore, anche in vista ...Correa out, Sanchez in. Cambia così l'attacco nerazzurro, dopo che Inter e Olympique Marsiglia hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento indel 'Tucu' Correa. Contestualmente l'Inter riabbraccerà lo svincolato Alexis Sanchez che ìnell'ultima stagione ha giocato proprio nell'OM. L'Olympique Marsiglia, dopo aver mosso i primi passi ...Folarin Balogun è molto vicino al ritorno in, dopo aver vestito la maglia del Reims nella scorsa stagione. Stavolta, però, dovrebbe farlo al Monaco , che ha di fatto trovato l'accordo verbale con l'Arsenal per l'attaccante. A riportarlo ...

Chiusa la trattativa che porterà l'argentino in Francia e riporterà il cileno in nerazzurro: tutti i dettagli e le visite mediche ...