Calcio femminile | il Barcellona travolge 5-0 la Juventus nel Trofeo Gamper

(Di giovedì 24 agosto 2023) Davanti a 5485 spettatori circa è andato in scena ilversionecon le padrone di casa, il, che si sono imposte in maniera roboante contro unacon poche idee ed in piena balia dell’avversario. Ilspagnolo rimane in patria a casa delle giocatrici del. Le padrone di casa si impongono sulla, tra le mura amiche, davanti a 5485 spettatori, con il risultato di 5-0. Per leWomen la serata in terra catalana si rivela complicata già nel primo tempo, chiuso dal Barça avanti di quattro gol. Reti di Graham, Bruna e Vicky, con in mezzo l’autorete, sfortunatissima, di Lenzini. Nella ripresa arriva poi la quinta rete con la firma di Mapi Leon. SportFace.