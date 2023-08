Calcio d’Arabia | Kessie e Benzema in gol | Milinkovic-Savic espulso

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 agosto 2023) Le grandi firme mettono il loro timbro nella Saudi Pro League. Nella giornata che è andata in scena e che si è chiusa pochi minuti fa, l’ex Milan e Barcellonafirma la vittoria (1-0) dell’Al Alhi sull’Al Akhdoud mentre Karimapre le marcature nel 4-0 con cui l’Al Ittihad, che sogna Salah, sbanca il campo dell’Al Riyadh. Chi, invece, in questa giornata è stato protagonista in negativo è sicuramente Sergej. L’ex Lazio si è reso protagonista di un episodio che gli ha fatto procurare il cartellino rosso, quindi l’espulsione. L’Al-Hilal, nonostante l’inferiorità, è riuscita a battere per 4-0 l’Al-Raed con l’ultimo arrivato Mitrovic subito in gol. Pari invece per l’Al-Ettifaq di Steven Gerrard, 1-1 contro l’Al Khaleej. Al Ittihad e Al Alhi guidano la classifica a punteggio pieno con 9 punti ...