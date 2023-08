Calcio | Chelsea | preso il 18enne attaccante brasiliano Washington dal Santos

(Di giovedì 24 agosto 2023) Londra, 24 ago. - (Adnkronos) - Ora è ufficiale: Deividè un nuovo giocatore del. Il club londinese, sui propri canali social, ha annunciato di aver ingaggiato ilproveniente dal. Il giovane carioca ha firmato un contratto di sette anni con l'opzione per un'ulteriore stagione.

...è il, anche se il suo problema penso possa risolversi in settimane, piuttosto che mesi. Spero che possa tornare il prima possibile". Poi testa al mercato, ancora aperto, e con ilmolto ...... sponsorizza competizioni, squadre e tornei a tutti i livelli, dal campionato mondiale di freccette al, importantissima squadra del massimo torneo diinglese, la Premier League. Potrai ...Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici suldi oggi ricordando che ogni ...- Luton 1 (ore 21) Match valido per la terza giornata di Premier League. Ilviene dalla ...

'Rinforzi in attacco Stiamo cercando il profilo giusto' LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - 'Sarà una partita difficile, affrontiamo una ...Il futuro di Romelu Lukaku continua a essere indefinito e a subire possibili evoluzioni di giorno in giorno. In queste settimane si è parlato soprattutto dello scambio che Juve e Chelsea hanno voluto ...