Calcio | Cagliari Ranieri Dobbiamo restare in A | sarà difficile

(Di giovedì 24 agosto 2023) Il tecnico dei sardi ha parlato della sua "isola felice" ROMA - "Ilper me è stata quell'isola felice che mi fece capire che potevo essere allenatore. In tre anni facemmo C, B e A e riuscimmo ain Serie A nonostante un girone d'andata concluso a 9 punti - c'erano ancora i due punti

Nei momenti difficili quello che ricordi sono i momenti belli e a me ilé servito per rigenerarmi". Lo ha detto Claudio Ranieri in un'intervista a Dazn Heroes. Sulla neopromozione in Serie A,...Alle 20.45 in campo- Inter con Rog, Mancosu e Lapadula assenti tra i sardi mentre Inzaghi dovrà monitorare le condizioni di Acerbi. CONVOCATI DI SERIE A I giocatori di Serie A convocati per ...di inizio previsto per le ore 20.45 Indice Cronaca con tabellino della partita L'arbitro ... Quella di Juric , invece, non é andata oltre lo 0 - 0 in casa contro il neopromossoal ...

(SONDAGGIO) Petagna, è l'attaccante giusto per il Cagliari – Calcio Casteddu Calcio Casteddu

Il tecnico dei sardi ha parlato della sua 'isola felice' ROMA (ITALPRESS) - 'Il Cagliari per me è stata quell'isola felice che mi fece capire ...Poco sotto di lui, con una Schierabilità di 6.44, troviamo Juan Cuadrado (26 crediti). Il colombiano dovrebbe partire dalla panchina anche contro il Cagliari, ma conosciamo molto bene Inzaghi, ...