Cagliari-Inter | Darmian e Acerbi monitorati | ottimismo per uno ? Sky

(Di giovedì 24 agosto 2023) Verso, match valevole per la seconda giornata di campionato. Sotto osservazione Matteoe FrancescoBOLLETTINO ? Ad Appiano Gentile Inzaghi prepara. Dopo il debutto vincente contro il Monza, i nerazzurri sono a caccia del secondo successo di fila per dare continuità ai propri risultati. Allenamento ad Appiano Gentile. Oltre a Joaquin Correa, il quale ha svolto lavoro personalizzato per motivi di mercato, sono sotto osservazione le condizioni di. Come racconta Matteo Barzaghi di Sky Sport, il primo ha svolto sia lavoro in gruppo che personalizzato, c’èper lunedì. Quanto all’ex Lazio, anche oggi ha lavorato a parte. Va verso il secondo forfait di ...

Alle 20.45 in campocon Rog, Mancosu e Lapadula assenti tra i sardi mentre Inzaghi dovrà monitorare le condizioni di Acerbi. CONVOCATI DI SERIE A I giocatori di Serie A convocati per ...Il 1° settembre la trasferta a Roma contro i giallorossi di Mourinho, dopo la sosta il derby contro l', nbsp; poi Verona,, Lazio, Genoa, Juve e Napoli. Ecco tutte le partite in ......A RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 19° GIORNATA Benevento - Torino 2 - 2Roma - Spezia 4 - 3Milan - Atalanta 0 - 3Udinese -0 - 0Fiorentina - Crotone 4 - 3Juventus - Bologna 2 - 0Genoa -...

Michael Fabbri designato per dirigere Cagliari-Inter di lunedì: scopriamo insieme il passato del fischietto ravennate con i rossoblù E SONO 13. Cagliari-Inter sarà la 13ª gara dell’arbitro Michael Fab ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...