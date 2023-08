(Di giovedì 24 agosto 2023) OROBIE. Le squadre della VI Delegazione orobica nella giornata di giovedì 24 agosto sono intervenute per tre soccorsi in Val Seriana e uno in Val Brembana.

Si stima che il 28% degli incidenti dipenda daimprovvisi, il 15% da distrazione, il 14% daaccidentali in acqua. [] Una delle cause principali di annegamento in laghi e fiumi è anche ...Tra incidenti in montagna, persone che si sono infortunate, feriti eil picco registrato il ...interventi di Ferragosto segnalati dall'Ulss1 Dolomiti tre soccorsi hanno riguardato persone...Quanto alle cause, il 28% dipende daimprovvisi, il 15% da sventatezza, il 14% perin acqua. Il resto è determinato da incapacita' di tenersi a galla o da tuffi sconsiderati dove il ...

Cadute e malori in montagna, quattro interventi del Soccorso alpino L'Eco di Bergamo

Un pensionato di 83 anni è morto nel centro storico di Sgurgola, in provincia di Frosinone, cadendo dal balcone della sua abitazione al quarto piano di uno stabile in via ...Intorno alle 8,30 sono stati attivati dalla centrale per un uomo di 67 anni, caduto nella zona delle vecchie piste da ... è stata allertata per una persona che aveva avuto un malore lungo il sentiero ...