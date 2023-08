Bufera su Pietro Storti | il TikToker che dice di «volere una 13enne» | «La cultura dello stupro è anche questa»

(Di giovedì 24 agosto 2023) Il video più recente sul profilo del popolare(625mila followers sulla piattaforma cinese), ha riscosso un enorme successo. Una clip di soli 15 secondi, in cui, incitato dagli amici, il content creator improvvisa una canzone su una base musicale coinvolgente. Il risultato sembra esser stato molto apprezzato dal popolo del web. Nel giro di pochi giorni ha fatto girare il pollice in su a oltre mezzo milione di utenti, e ha superato i tre milioni di visualizzazioni. Ma ha fatto alzarenon poche sopracciglia. Perché il freestyle, parodia della canzone La Gattina di Artie 5ive, è dedicato a una «bambina»: «Lei è vecchia, io voglio la sua amica. Non sa le tabelline, deve ancora andare in prima. Di viso è un 10, aggiungici un 2000. Fa Gugu Gaga quando tocco la bambina, la bambina, la bambina». ...

Non mi scioccaStorti, perché tanto abbiamo già visto contenuti misogini... Ma mi sorprende che mezzo milione di utenti hanno apprezzato un contenuto del genere, che non si rendono conto che è ...Ma fu soprattutto un Pontefice che si trovò gettato quasi "catapultato" nelladei moti ...vi fu quello di far tornare dalla Francia in Vaticano il corpo di Pio VI e di presiedere in Sani ...Colti da un'improvvisadi neve, i viaggiatori sono costretti a sostare presso l'emporio di ... Andrea Cambi, Valeria Fabrizi, Ugo Pagliai, Katia Beni, Giuliana Colzi, Gianna Giachetti,...

Bufera su Pietro Storti, il TikToker che dice di «volere una 13enne ... Open

Grande Fratello, è già polemica! Il reality di Alfonso Signorini finisce sotto attacco di una nota vincitrice del programma!Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...