Bucciantini | «Lukaku ha lasciato amarezza Però non direi che…»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 24 agosto 2023)ha detto la sua sul mercato dell’Inter e non solamente: il suo pensiero ha riguardato anchee Skriniar.? Marcoa “Microfoni Aperto” su Radio Sportiva ha dichiarato: «hanei tifosi. Con l’Inter che ha fatto di tutto per lui.non chiamerei lui e Skriniar traditori». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati