Bucciantini | «Caso Samardzic-Inter? Mangiatoia senza regole!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 24 agosto 2023) Ilcontinua a far discutere, nonostante sia passata ormai una settimana da quando si èrotta la trattativa con l’, durante la trasmissione Microfono Aperto su Radio Sportiva, se la prende con la proliferazione di agenti improvvisati. IL– Marcopunta il dito contro chi crede di essere un agenteesserlo: «L’abbiamo visto all’, con Romelu Lukaku e Lazar. A trattare non lo fanno più nemmeno i procuratori: lo fanno anche i genitori, lo fanno gli zii, lo fanno gli amici. Ultimamente si è letto di queste cose qua. Non è che bisogna trovare una regolamentazione: diventa sempre più difficile fare un contratto in cui parti con una spesa in testa e poi ...