Brucia il Monte Stella | mezzi aerei in azione per lo spegnimento VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono due gli elicotteri ina Salerno per spegnere un vasto fronte di fiamme che sta interessando il, la montagna che con i suoi poco meno di mille metri sovrasta la frcollinare di Ogliara ed il comune capoluogo. Da più punti della città è stato visibile ad occhio nudo il vasto fronte di fiamme che ha generato un’alta colonna di fumo bianco, così come non è passato inosservato il via vai dei dueanti incendio che si sono alternati nel lanciare acqua e fermare l’incendio. Al momento, il fronte delle fiamme non sta interessando o mettendo a rischio abitazioni e persone. È il secondo vasto incendio che nel giro di pochi giorni colpisce ilche ospita anche un parco verde attrezzato con area pic ...