Britney Spears pronta a perdonare il padre | “È malato | lei non vuole rimorsi”

(Di giovedì 24 agosto 2023) Il prossimo colpo di scena nella vita di, dopo il divorzio da Sam Asghari, potrebbe essere una riconciliazione con il. Proprio quelche la cantante voleva vedere in carcere a causa della conservatorship che per oltre dieci anni l’ha costretta a vivere prigioniera delle decisioni del genitore, sia dal punto di vista professionale che privato. A svelarlo è Tmz. Secondo le fonti della testata americanaavrebbe fatto sapere di voler aggiustare il rapporto con Jamie, che al momento starebbe attraversando un momento delicato per motivi di salute. “Sa che Jamie è, entra ed esce dall’ospedale da mesi, e nonil rimorso di aver aspettato troppo a lungo”. Continua la fonte: “Abbiamo appreso che Jamie era in ...

Quando i conduttori Danielle Fishel, Will Friedle e Rider Strong hanno fatto riferimento a una foto di Hart in posa conalla premiere della commedia romantica per adolescenti del 1999 ...... le foto inedite del matrimonio con Ben Affleck 21/08/23 Fotogallery - Le immagini di 'Last Film Show' 21/08/23 Fotogallery -dà un festa per il divorzio 19/08/23 Fotogallery - Nanni ...Tags: sifb toto cutugno malattia toto cutugno morte toto cutugno tumore prostata Articolo precedente Terapista e avvocato: ecco come stadopo che il marito l'ha lasciata

Madonna chiama Britney Spears per il nuovo tour TGCOM

In attesa della tredicesima edizione, dal 1° settembre per la prima volta su Disney Plus, selezioniamo i dieci migliori (e peggiori) protagonisti di Italia’s Got Talent tra conduzione e giuria.Britney Spears dopo la separazione da Sam Asghari avrebbe tentato di riavvicinarsi al padre Jamie che sarebbe malato ...