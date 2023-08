BRICS | Washington trema davanti ad un mondo multipolare con Cina e Russia | ed il dollaro spazzato via

(Di giovedì 24 agosto 2023) La auspicabilissima possibilità di un, sottratto all'imperialismo die alla globalizzazione americanocentrica, passa necessariamente dai. Cioè dai cosiddetti stati non allineati, che stanno faticosamente e ambiziosamente provando a organizzarsi in maniera autonoma

... tuttavia, l'Arabia Saudita ha cercato di allontanarsi dagli Stati Uniti, poiché l'alleanza conprevedeva troppi vincoli. leggi anche Ecco come l'inclusione dell'Arabia Saudita nei...New Delhi ricerca un delicato equilibrio nei rapporti cone con Mosca/Pechino. Come prevedibile, la riunione deldel 22 - 24 agosto in Sudafrica si è tradotta in un nulla di fatto, ......34 ora italiana mentre il premier Narendra Modi è a Johannesburg per il vertice dei: l'India ... Ma asi lavora anche sulla "militarizzazione" dello spazio: difendere i propri asset ...

Xi Jinping sollecita l’allargamento dei BRICS e una governance globale più giusta Il Sole 24 ORE

I BRICS vogliono sfidare l'egemonia degli Stati Uniti. Per fare ciò hanno accolto sei nazioni estremamente importanti.New Delhi ricerca un delicato equilibrio nei rapporti con Washington e con Mosca/Pechino. Come prevedibile, la riunione del Brics del 22-24 agosto in Sudafrica si è tradotta in un nulla di fatto, ...