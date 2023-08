Breitner contro Neymar | «Uno dei calciatori più schifosi e falsi sotto il sole degli ultimi anni»

(Di giovedì 24 agosto 2023) Paul, leggenda del calcio tedesco, ha parlato ai microfoni di BR del trasferimento diin Arabia Saudita Paul, leggenda del calcio tedesco, ha parlato ai microfoni di BR del trasferimento diin Arabia Saudita. PAROLE – «Grazie cari sauditi per aver comprato il signor. Uno deipiùil. Di quelli che fanno solo teatro, che mira solo a segnare il territorio. Pessimo.è un batterio, un germe imbroglione. Per fortuna non lo devo più sopportare».

