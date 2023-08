Bournemouth-Tottenham sabato 26 agosto 2023 ore 13 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 24 agosto 2023) Ildel post Harry Kane ha pareggiato al debutto stagionale in un partita ufficiale contro il Brentford, punto da non disprezzare, e poi ha battuto il Man United nella prima davanti al suo pubblico. Come sapete gli Spurs hanno iniziato la stagione con un nuovo allenatore, “l’australiano nato ad Atene” Ange Postecoglou, ma anche InfoBetting: Scommesse Sportive e