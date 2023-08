Boulaye Dia verso una Big italiana | mercato di Serie A completamente stravolto

(Di giovedì 24 agosto 2023)inA:Dia corre speditouna big, è l’idea dell’ultima ora. I dettagli. Il calciocome si sa è agli sgoccioli. Ultime, decisive ore per chiudere affari e smaltire le rose piazzando gli esuberi. InA quest’anno non sono state fatte spese folli ma le squadre, sia le big sia le cosiddette piccole, si sono rinforzate laddove avevano necessità. Certo, qualcosa potrebbe cambiare ancora tra questa e la prossima settimana. Il calciovive anche, se non soprattutto, di occasioni ed opportunità dell’ultima ora. La notizia recente riguardaDia, centravanti senegalese in forza alla Salernitana ed indiscusso protagonista in granata lo scorso anno. L’attaccante ...

... l'allenatore della Salernitana Paulo Sousa ha parlato in conferenza stampa analizzando anche la situazione legata a: 'Ha una settimana in più di lavoro e può partire titolare, ma so che ...potrebbe partire dal primo minuto, anche se il condizionale è d'obbligo. Come confermato dal tecnico dei granata, infatti, il senegalese va salvaguardato, rispettando i suoi tempi di ...... punte del calibro di Scamacca , Beltran e Retegui , senza dimenticare centravanti che devono confermarsi al loro secondo anno in Italia, come Beto e. Scamacca, approdato all'Atalanta ...

Boulaye Dia verso una Big italiana, mercato di Serie A ... Rompipallone

Il georgiano è tornato ad allenarsi in gruppo. Designati gli arbitri della 2/a giornata: Giua per gli azzurri, Massa per i granata ...Due doppiette e un punto a testa. Pari spettacolare tra Roma e Salernitana allo Stadio Olimpico grazie alle doppiette di Candreva e Belotti. La Roma di José Mourinho accoglie la Salernitana di Paulo S ...