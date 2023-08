(Di giovedì 24 agosto 2023) Comparto tech sotto i riflettorii dati del colosso Usa, a Milano bene St. Negli Usa al via il simposio dei banchieri centrali, attesa per le indicazioni sulle prossime mosse della Fed. Euro/dollaro in calo

Euro/dollaro in calo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Scivolano sui minimi di giornata leeuropee , dopo un avvio con rialzi vicini al punto percentuale. Sempre positivi i titoli tech , ma con meno ......metà luglio una sentenza ha scagionato Ripple Labs da qualsiasi comportamento scorretto nelle... Chancer è la scommessa migliore In sintesi, mentre XRP continua a navigare in acquedal ...Tra le principalieuropee nulla di fatto per Francoforte , che passa di mano sulla parità, tentenna Londra , con un modesto ribasso dello 0,44%, e incolore Parigi , che non registra variazioni ...

Borse incerte, a Wall Street Nvidia da record dopo i conti. Occhi puntati su Jackson Hole Il Sole 24 ORE

Al termine di una seduta molto contrastata, con le utilities che ancora una volta sono state tra le migliori del listino, ecco 2 azioni che sul Ftse Mib hanno dato un segnale di forza: A2A ed ENEL. Un ...Deludono i Pmi in Europa e Usa. Gas di nuovo sotto i 40 euro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 ago - Seduta interlocutoria in Europa, tra l'attesa per l'avvio del simposio di Jackson Hole e ...