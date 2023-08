Borsa | si chiude in calo la seduta in Europa | tiene Londra

Tra le mid - cap italiane, seduta negativa per SOL , chele contrattazioni con una perdita del 2,57%. Tra le azioni del Ftse SmallCap , chiusura in rosso per Aquafil , che termina la seduta ...Intanto l' indice EURO STOXX Telecommunicationsdebole a 268, dopo aver avviato la seduta a 269. Tra le medie imprese quotate sul listino milanese , composto rialzo per Rai Way , che archivia ...Chiusura sui minimi di giornata per Piazza Affari, al termine di una seduta a due facce per le Borse europee. A Milano il Ftse Mib ha perso lo 0,57%, quando a Parigi il Cac40 lo 0,44% e a Francoforte ...

Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +0,2% QUOTIDIANO NAZIONALE

Gli investitori aspettano i commenti dal simposio sulla politica economica della Fed a Jackson Hole e restano cauti. Troppo cauti, tanto da cambiare volto a una seduta iniziata in terreno positivo: a ...La Borsa di Milano chiude la seduta in calo con il Ftse Mib, l'indice di riferimento, in ribasso dello 0,45% a 28.107 punti. Frenano le banche, ad eccezion di Finecobank che ha guadagnato lo 0,6%, uno ...