Borsa | i tech sostengono l' Europa dopo dati Nvidia Ora occhi puntati su Jackson Hole

(Di giovedì 24 agosto 2023) Comparto sotto i riflettoriil colosso Usa, a Milano corre St. Negli Usa al via il simposio dei banchieri centrali, attesa per le indicazioni sulle prossime mosse della Fed. Euro/dollaro in calo

L'Hang SengIndex ha chiuso in rialzo del 3,7 per cento. Red - Sim 24 - 08 - 23 10:20:07 (0189) 3 NNNNTechnoprobe +3% a Piazza Affari e Asm +2,6% ad Amsterdam . I risultati record di Nvidia, grazie all'intelligenza artificiale, spingono iglobali, con l'EuroStoxx di settore in rialzo dell'1,5% e con StMicroelectronics che a Piazza Affari e' partita con un progresso di oltre due punti percentuali e dopo aver toccato un top a 44,855 ...... chiusura in rialzo con sprint del, Hong Kong +2,05% Shanghai +0,1%; Shenzhen +0,5%; azioni Baidu +5% . Chiusura in rialzo per le Borse cinesi che si sono [...] 24 agosto - 09:18: Europa ...

Borsa, Europa in rialzo dopo Nvidia. Ora occhi puntati su Jackson Hole. Gas a picco Il Sole 24 ORE

Attesa per avvio simposio Jackson Hole. Gas -13% a 31,5 euro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 ago - Partono con slancio le Borse Europee, con rialzi vicini al punto percentuale, dopo che gl ...La trimestrale di Nvidia registra una crescita del 101% dei ricavi rispetto a un anno fa e utili superiori ai 6 miliardi di dollari - Boom del reddito fisso ...