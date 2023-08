(Di giovedì 24 agosto 2023) Le Borse europeei guadagni appesantite daiche perdono terreno insieme alle quotazioni del ferro, oggi in calo del 16 per cento. La cautela attraversa tutti i mercati, in attesa di ...

Le Borse europee azzerano i guadagni appesantite daiche perdono terreno insieme alle quotazioni del ferro, oggi in calo del 16 per cento. La cautela attraversa tutti i mercati, in attesa di indicazioni sulle prospettive economiche mondiali dal ...Vendite al dettaglio,e viaggi sono i settori più penalizzati ma anche auto, servizi ... Fon 18 - 08 - 23 15:52:56 (0359) 3 NNNN Economia flash 18 agosto - 19:01: terza settimana di fila ...In Europa le vendite sui vari comparti sono state piuttosto trasversali anche see ... Alladi Stoccolma incremento vicino al 6% per la societa' farmaceutica Calliditas Therapeutics ...

Borsa: i minerari azzerano i rialzi dell'Europa QUOTIDIANO NAZIONALE

Le Borse europee azzerano i guadagni appesantite dai minerari che perdono terreno insieme alle quotazioni del ferro, oggi in calo del 16 per cento. (ANSA) ...In una tendenza affascinante, gli investitori hanno premiato le società minerarie quotate in borsa che abbracciano l’IA, provocando potenziali variazioni nei prezzi delle azioni. L’imminente rapporto ...