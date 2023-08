Borsa | a Tokyo apertura in rialzo +0 | 39%

(Di giovedì 24 agosto 2023) Ladiavvia le contrattazioni in, trainata dalla accelerazione degli indici statunitensi, in particolare il listino della tecnologia Nasdaq dopo le indicazioni incoraggianti del ...

Indice Nikkey +0,38% a quota 32.130,52 all'apertura pomeridiana. 24 - 08 - 2023 05:38Piccolo passo in avanti per il principale indice azionario giapponese, che avanza dello 0,38%, dopo aver aperto a 32.130,52 punti. 24 - 08 - 2023 02:24segna un modesto +0,43% alle 04:50 e allunga timidamente il passo a 32.147,69 punti. 24 - 08 - 2023 04:50

Tutte le news sulla politica italiana: dai sondaggi elettorali alla manovra economica, passando per l'etimologia del termine stesso.La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni in rialzo, trainata dalla accelerazione degli indici statunitensi, in particolare il listino della tecnologia Nasdaq dopo le indicazioni incoraggianti del pro ...