Bombe nucleari in Italia | quante sono e dove sono?

Leggi su cultweb

(Di giovedì 24 agosto 2023) Inpresenti, e sebbene il numero degli ordigni non sia stato divulgato in via ufficiale, si ipotizza che corrisponda 100 unità, divise divise non equamente tra le basi militari statunitensi di Aviano (Pordenone) e Ghedi (Brescia). Si tratta di dati non ufficiali, basati su indiscrezioni diffuse da testate giornalistiche. Come noto, l’non produce né possiede armi atomiche proprie; all’interno della NATO gli unici paesi con arsenale atomico propriogli Stati Uniti, il Regno Unito e la Francia. L’, insieme a Germania, Belgio, Olanda e Turchia, partecipa al cosiddetto “nuclear sharing program“, un accordo secondo cui i paesi sottoscrittori forniscono appoggio logistico per lo stoccaggio e ...