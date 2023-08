Bologna | Karlsson si presenta | “Ibra il mio idolo | ho scelto la numero 10 anche per Baggio”

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 agosto 2023) Jesper, nuovo acquisto del, è statoto alla stampa. Insieme a lui era presenteil direttore tecnico del club, Giovanni Sartori, che l’ha voluto fortemente e ha detto: “È un esterno offensivo che predilige giocare a sinistra, lo abbiamo seguito con grande continuità. Già l’anno scorso rientrava negli obiettivi, ma quest’anno c’è stata l’opportunità e abbiamo accelerato. Abbiamo bisogno dei suoi gol“. Il calciatore ha invece detto: “Hoilperché mi piace molto l’allenatore e il modo in cui gioca la squadra. Ho parlato con Beukema e Svanberg e mi hanno convinto a scegliere questo club. Ho lavorato tanto per arrivare a giocare in Italia.? Per uno svedese come me non può che essere. In generale mi ...