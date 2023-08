Lo ha detto il viceministro delle Infrastrutture, Galeazzo, al Meeting di Rimini. "All'... Questo "mi ha indottotempo a ritenere che i primi a non volere Bonaccini in un ruolo di primo ...... per sostenerlereddito. Il patrimonio del settore pesca per Emilia - Romagna è irrinunciabile. ... insieme al viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo. 'Dobbiamo ...All'intervento di questa mattina hanno partecipato cinque tecnici specializzatisoccorso in ... che stamattina all'alba ha portato in quota i soccorritori, nella zona del rifugio. Una delle ...

Bignami: "Nel Pd i primi a non volere Bonaccini commissario" ilGiornale.it

Venerdì 25 agosto ultima giornata del meeting di Rimini con la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ...La rivelazione del viceministro: "Da parte di un'area del Pd che fa riferimento a Elly Schlein un cannoneggiamento sistematico nei confronti di Bonaccini" ...