Biglietti Napoli a ruba per Sassuolo e Lazio

(Di giovedì 24 agosto 2023) Prezziin salita, il Maradona sta diventando stadio d’elite Con il ritorno in casa dei campioni d’Italia il popolo azzurro è pronto a raccogliere i suoi beniamini con uno stadio che si preannuncia tutto esaurito. Sembra andare a gonfie vele infatti la vendita deiper(domenica 27 agosto,20:45) e(sabato 2 settembre,20:45). Di seguito i prezzi deidelle due partite e l’informativa valida per l’accesso allo stadio. PrezziEcco i prezzi per la partita contro il:CURVE INFERIORI € 25CURVE SUPERIORI € 35DISTINTI INFERIORI € 55DISTINTI SUPERIORI € 70TRIBUNA NISIDA € 90TRIBUNA POSILLIPO € 140 Prezzi ...

- Striscione Curva A e Curva B uguale prima diSassuolo riguardo il caso: "trasferte: prezzo uguale e con un tetto!".

Non è tanto la sconfitta contro i campioni d'Italia a far male, ma è la consapevolezza di quello che vuol dire, ad ora, questo Napoli-Sassuolo 2-0. Seconda giornata. Zero gol fatti. Quattro gol subiti