Bielorussia | Minsk | ‘esercitazioni militari congiunte dal 1 al 6 settembre’

Dopo il tentato golpe, l'accordo mediato da Lukashenka proponeva o di entrare a far parte dell'esercito russo o di rimanere in. Prigozhin ha detto cheera una fase transitoria, e ...Nelle settimane successive, i militari della Wagner sono stati ricollocati in, dove hanno partecipato alle esercitazioni organizzate insieme all'esercito regolare di... Yevgeny Prigozhin, è atterrato questa mattina alle 06.40 ora locale (le 05.40 in Italia, ndr) all'aeroporto militare di Machulishchi, vicino a, inproveniente da Rostov sul Don. ...

Bielorussia: Minsk, 'esercitazioni militari congiunte dal 1 al 6 ... Il Tirreno

Minsk, 24 ago. (Adnkronos) – La Bielorussia ospiterà l’esercitazione militare strategica congiunta Combat Brotherhood-2023 dall’1 al 6 settembre, poiché i contingenti militari partecipanti degli Stati ...La compagnia dei mercenari ha promesso vendetta, ma in questi mesi è stata depotenziata, è rimasta senza capi, confinata in Bielorussia. Neppure gli affari africani sono più una garanzia di impunità ...