Biden | dietro l’incidente aereo di Prigozhin potrebbe esserci Putin

... " Non accade molto in Russia senza che ci siaPutin, ma non ne so abbastanza per conoscere la risposta ". Continua a leggere su Tg. La7.it - Il presidente degli Stati Uniti Joeha ...commenta: niente accade in Russia senza che ci siaPutin. E a Zelensky, Meloni rinnova il sostegno dell'Italia: 'Al fianco dell'Ucraina senza esitazioni, nel 2014 sbagliammo. IL GIORNO ...Non c'è molto di quello che accade in Russia in cui Putin non sia", ha dichiarato ieri Joe. Il Cremlino è rimasto invece in silenzio, senza commenti ufficiali. Il capo di Stato, ...

Biden, niente accade in Russia senza ci sia dietro Putin Agenzia ANSA

Biden ha detto di non essere sorpreso che il capo dei mercenari russi sia stato preso di mira. Parlando alla Cnn, Biden ha detto: " Non so per certo cosa sia successo, ma non sono sorpreso ". E ha ...Recuperati tutti i corpi delle persone a bordo del jet abbattuto nella serata di mercoledì. La Rosaviatsia conferma la presenza a bordo di Prigozhin e del suo ...