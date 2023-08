Bergamo | ultimo giorno di afa | da venerdì temperature giù e temporali

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 24 agosto 2023) Sta per finire il caldone di queste ultime settimane in Lombardia e a: lo annuncia il Centro meteo lombardo nel bollettino curato da Francesco Sudati. ANALISI GENERALE L’eccezionale anticiclone di matrice tropicale che si estende fino al Nord Italia, perde forza gradualmente a causa dell’approssimarsi di aria atlantica alla catena alpina già verso la fine della giornata odierna, giovedì. A partire dal’instabilità tornerà più diffusa lungo le Alpi, per poi trasferirsi tra la notte e la giornata di sabato, anche alle aree pianeggianti. Le, che ancora oggi presenteranno valori molto elevati (localmente eccezionali e di circa 10 gradi al di sopra delle medie storiche 1981-2010), tenderanno a perdere qualche grado già domani, per scendere più decisamente nel corso del fine settimana, fino a portarsi su valori ...