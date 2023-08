Benedetta Rossi in lacrime | cosa sta succedendo

Leggi su tvzap

(Di giovedì 24 agosto 2023) PERSONAGGI TV., con quattro milioni e mezzo di seguaci su Instagram, la sua passione per la cucina si è trasformata in un vero e proprio fenomeno virtuale. Tuttavia, dietro i video di ricette semplici e gustose, si cela una donna complessa che condivide con il suo pubblico anche gli aspetti più personali della sua vita. Recentemente, in una serie di storie Instagram cariche di emozione,ha svelato un lato più intimo e ha fatto riflettere i suoi fan su ciò che è andato e ciò che sta per venire. Leggi anche:insui social: l’annuncio da brividi spiazza i fan Leggi anche:si lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram: cos’è successo...