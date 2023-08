Beffa Napoli | Gabri Veiga va all’Al-Ahli! Kroos lo attacca | “Imbarazzante”

(Di giovedì 24 agosto 2023) Lo spagnolo ha accettato l’offerta arrivata dalla Saudi Pro League, da tempo sul classe 2002 c’era il club di De Laurentiis. L’esperto centrocampista del Real Madrid commenta senza giri di parole sui social. Tutto fatto:al. Invece no, lasi è concretizzata: di nuovo l’Arabia Saudita di mezzo. Lo spagnolo ha declinato l’offerta del club partenopeo e ha scelto la Saudi Pro League. I milioni del campionato saudita rispetto a un posto nella rosa dei campioni d’Italia, in Serie A. Una trattativa lunghissima, più volte vicina alla fumata bianca, mai effettivamente concretizzata e nelle ultime ore si è capito anche il vero motivo. Altro che accordi da definire e dettagli da limare. Nella fotoe Toni. Il giovane spagnolo ha ...

Sta facendo ormai discutere tutti il quasi certo passaggio di Gabri Veiga a Gedda, con l'Al - Ahli. Il giovane talento spagnolo, a un passo dal, andrà in Arabia Saudita. Unaper ilche aveva puntato forte sul centrocampista classe 2002 tanto da arrivare a offrire al Celta la cifra di 30 milioni di euro (più 6 di bonus), che l'avrebbero reso l'acquisto più ...Unaper ilche aveva puntanto forte sul centrocampista classe 2002 tanto da arrivare a offrire al Celta la cifra di 30 milioni di euro (più 6 di bonus), che l'avrebbero reso l'acquisto ...Unaper ilche aveva puntato forte sul centrocampista classe 2002 tanto da arrivare a offrire al Celta la cifra di 30 milioni di euro (più 6 di bonus), che l'avrebbero reso l'acquisto ...

Beffa Napoli, Gabri Veiga va all'Al Ahli Radio Sportiva

Gabri Veiga non giocherà nel Napoli, ma in Arabia Saudita. Il giovane talento spagnolo, che è stato a un passo dal trasferimento ai campioni d'Italia, il prossimo ...Sta facendo ormai discutere tutti il quasi certo passaggio di Gabri Veiga a Gedda, con l’Al-Ahli. Il giovane talento spagnolo, a un passo dal Napoli, andrà in Arabia Saudita.