Beckham | “Gara Inter Miami concordate? Il complimento più grande che si possa fare a questi giocatori”

(Di giovedì 24 agosto 2023) In America, in MLS, è scoppiata la polemica legata alle presunte gare dell‘che sarebbero “” per la squadra di David. Lo stesso presidente èvenuto per sedare queste polemiche,venendo in maniera ironica. Queste le parole di: “Gare aggiustate dell’? Gare ‘aggiustate’ per farci vincere? Sinceramente ogni volta che Leo Messi segna uno digol, ogni volta che Busi (Sergio Busquets ndr) fa uno dipassaggi, ogni volta che Jordi Alba fa una di queste corse, la gente dice ‘È concordato. Penso sia ilpiùche si...

Altra gara e altra vittoria per l' Inter Miami di Lionel Messi . Dopo la Leagues Cup vinta, ecco un nuovo ... Dopo la sfida, David Beckham ha voluto rispondere anche ad alcune domande e critiche arrivate ... Lionel Messi si sta prendendo la scena all' Inter Miami trascinando la squadra dopo. Il 10 argentino è riuscito ad ottenere già un titolo, la Leagues Cup, e ora punta a fare bene ...

Altra gara e altra vittoria per l' Inter Miami di Lionel Messi. Dopo la Leagues Cup vinta, ecco un nuovo successo, sempre in coppa, ma in questo caso nella US Open Cup.Messi segna, in partita e ai rigori, si diverte e l’Inter Miami conquista la sua prima Coppa. Beckham estasiato: «Solo Messi poteva rendere la squadra invincibile in un mese» ...