Beautiful | anticipazioni 25 agosto | Quinn in ansia per Eric Sheila è evasa e si presenta da Li

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 24 agosto 2023)25: in questa puntata vedremopreoccupata per la salute di. Perciò si rivolgerà a Bridget. La verità però è che il Forrester non starà affatto male…anzi! Poi ci sarà anche Carter, che avrà ancora un pensiero per l’ex amante e vedremo l’evasione didal carcere per andare dritta da Li. Si preannunciano grandi emozioni!25: il “cuore matto” digettanel panico! Intanto… Grazie all’anello smart che ha regalato al marito,si accorge che il suo battito cardiaco accelera improvvisamente in certi momenti, facendola preoccupare per il “vecchio” Forrester. Perciò chiede ...