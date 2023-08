“Beatles Il mito dei Fab Fou” | il libro di Paolo Borgognone

(Di giovedì 24 agosto 2023) Il 5 ottobre 1962 il mondo della musica cambia per sempre. In Gran Bretagna viene pubblicato il primo 45 giri dei, Love Me Do, che dà inizio a una parabola ascendente in grado di portare la band di Liverpool nella leggenda. La letteratura in proposito è sconfinata. L’intento di, attraverso un racconto vivido e ricco di aneddoti, è però l’analisi del fenomeno “al contrario”. Non partendo dal primo disco – e quindi dal progressivo riconoscimento globale del gruppo più importante nella storia della musica – ma prendendo quel 45 giri come punto di arrivo, andando a ritroso. Scoprire, cioè, chi sono i Fab Four e chiunque altro ha contribuito a creare il fenomeno dellamania. Conoscendo meglio le origini di ognuno, il tessuto sociale nel quale i quattro di Liverpool sono nati, come si sono ...

